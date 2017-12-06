Активы MIDA на конец 2016г превышают 10,6 млн манатов, чистый убыток составил около 500 тыс. манатов

Чистый убыток ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства за 2016 год составил 477,616 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Согласно аудированной финансовой отчетности общества, опубликованный на сайте общества, операционный убыток MIDA по итогам 2016 года составил 960,688 тыс. манатов.
Активы общества на 1 января 2017 года равны 10 млн 646,289 тыс. манатов, в том числе краткосрочные – 9 млн 783,016 тыс. манатов, долгосрочные – 863,273 тыс. манатов.
Обязательства общества на конец 2016 года составляют 123,905 тыс. манатов.
Капитал MIDA равен 10 млн 522,384 тыс. манатов
ООО «MIDA» создано в апреле 2016 года. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов.
Основной целью деятельности MIDA является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов.
А.Азизов
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