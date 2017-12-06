Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.018 RUR   0.029 GBR   2.2899 TRY   0.4383

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Дек 9 Дек

Финансы 06.12.2017 09:00

Активы MIDA на конец 2016г превышают 10,6 млн манатов, чистый убыток составил около 500 тыс. манатов

Чистый убыток ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства за 2016 год составил 477,616 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно аудированной финансовой отчетности общества, опубликованный на сайте общества, операционный убыток MIDA по итогам 2016 года составил 960,688 тыс. манатов.

Активы общества на 1 января 2017 года равны 10 млн 646,289 тыс. манатов, в том числе краткосрочные – 9 млн 783,016 тыс. манатов, долгосрочные – 863,273 тыс. манатов.

Обязательства общества на конец 2016 года составляют 123,905 тыс. манатов.

Капитал MIDA равен 10 млн 522,384 тыс. манатов

ООО «MIDA» создано в апреле 2016 года. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов.

Основной целью деятельности MIDA является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: MIDA, УБЫТОК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]