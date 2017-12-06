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Дальнее зарубежье 06.12.2017 09:18

Стратегические бомбардировщики ВВС США прибудут на Корейский полуостров - СМИ

В Южную Корею для участия в совместных американо-южнокорейских военно-воздушных маневрах в среду прилетят американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, сообщили СМИ со ссылками на источники в Минобороны РК.

По замыслу учений, B-1B Lancer в сопровождении южнокорейских истребителей будут отрабатывать нанесение бомбовых ударов. Количество бомбардировщиков, которые прилетят в Южную Корею с американской военной базы на Гуаме, не раскрывается.

Ранее в Южной Корее уже были размещены два B-1B Lancer.

В начавшихся в понедельник учениях ВВС двух стран принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов, включая современные истребители ВВС США F-22 и F-35.

Перед началом учений орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газета "Нодон синмун" назвала их "открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну".

"Советуем американским и южнокорейским поджигателям войны иметь в виду, что их направленные против КНДР учения будут такой же глупостью, как акт, ускоряющий их самоуничтожение".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]