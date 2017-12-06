Стратегические бомбардировщики ВВС США прибудут на Корейский полуостров - СМИ

В Южную Корею для участия в совместных американо-южнокорейских военно-воздушных маневрах в среду прилетят американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, сообщили СМИ со ссылками на источники в Минобороны РК.

По замыслу учений, B-1B Lancer в сопровождении южнокорейских истребителей будут отрабатывать нанесение бомбовых ударов. Количество бомбардировщиков, которые прилетят в Южную Корею с американской военной базы на Гуаме, не раскрывается.

Ранее в Южной Корее уже были размещены два B-1B Lancer.

В начавшихся в понедельник учениях ВВС двух стран принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов, включая современные истребители ВВС США F-22 и F-35.

Перед началом учений орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газета "Нодон синмун" назвала их "открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну".

"Советуем американским и южнокорейским поджигателям войны иметь в виду, что их направленные против КНДР учения будут такой же глупостью, как акт, ускоряющий их самоуничтожение".