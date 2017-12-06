Стратегические бомбардировщики ВВС США прибудут на Корейский полуостров - СМИ

В Южную Корею для участия в совместных американо-южнокорейских военно-воздушных маневрах в среду прилетят американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, сообщили СМИ со ссылками на источники в Минобороны РК.
По замыслу учений, B-1B Lancer в сопровождении южнокорейских истребителей будут отрабатывать нанесение бомбовых ударов. Количество бомбардировщиков, которые прилетят в Южную Корею с американской военной базы на Гуаме, не раскрывается.
Ранее в Южной Корее уже были размещены два B-1B Lancer.
В начавшихся в понедельник учениях ВВС двух стран принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, 230 самолетов, включая современные истребители ВВС США F-22 и F-35.
Перед началом учений орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газета "Нодон синмун" назвала их "открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну".
"Советуем американским и южнокорейским поджигателям войны иметь в виду, что их направленные против КНДР учения будут такой же глупостью, как акт, ускоряющий их самоуничтожение".
Президент Алиев ознакомился с Международной выставкой Bakutel-2017
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ
SOCAR возобновила добычу с 2 скважин на платформе №10 на мелководье Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015г
Bahar Energy и SOCAR договорились о совместном бурении газовых скважин на месторождении Бахар
Нефть дешевеет после публикации данных API, Brent торгуется на уровне $62,6 за баррель
Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом
Четыре человека погибли в результате ДТП в пригороде Баку – МЧС Азербайджана
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»
Azerfon объявляет о назначении нового главного исполнительного директора
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ