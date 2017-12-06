Американский сенат одобрил кандидатуру Кирстен Нильсен в министры внутренней безопасности США

Кандидатура экс-заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен одобрена сенатом американского Конгресса на пост главы министерства внутренней безопасности США.

Как свидетельствуют итоги голосования, "за" К.Нильсен высказались 62 сенатора, "против" - 37.

Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что К.Нильсен понимает текущую деятельность министерства благодаря имеющемуся у нее опыту. Демократы, напротив, считают, что ей не хватает опыта, необходимого для управления крупным ведомством, в котором работают 240 тыс. сотрудников.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении К.Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США 12 октября.

К.Нильсен по образованию адвокат, ей 45 лет. Ранее она работала заместителем Джорджа Келли в министерстве внутренней безопасности США, а после его назначения на пост главы аппарата Белого дома США перешла туда работать вместе с ним.