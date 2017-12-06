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Дальнее зарубежье 06.12.2017 09:09

Американский сенат одобрил кандидатуру Кирстен Нильсен в министры внутренней безопасности США

Кандидатура экс-заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен одобрена сенатом американского Конгресса на пост главы министерства внутренней безопасности США.

Как свидетельствуют итоги голосования, "за" К.Нильсен высказались 62 сенатора, "против" - 37.

Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что К.Нильсен понимает текущую деятельность министерства благодаря имеющемуся у нее опыту. Демократы, напротив, считают, что ей не хватает опыта, необходимого для управления крупным ведомством, в котором работают 240 тыс. сотрудников.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении К.Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности США 12 октября.

К.Нильсен по образованию адвокат, ей 45 лет. Ранее она работала заместителем Джорджа Келли в министерстве внутренней безопасности США, а после его назначения на пост главы аппарата Белого дома США перешла туда работать вместе с ним.

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Тэги: США, СЕНАТ, МИНИСТР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]