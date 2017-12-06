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Дальнее зарубежье 06.12.2017 09:10

"Талибан" навязывает жителям Афганистана войну, поэтому талибам нет места среди людей - премьер-министр Афганистана

Граждане Исламской Республики Афганистан хотят жить мирно, а радикальное движение "Талибан" навязывает им насилие и войну, поэтому террористы никогда не получат народной поддержки, заявил глава исполнительной власти (премьер-министр) Афганистана Абдулла Абдулла.

"Жители Афганистана, как и любой другой страны, хотят строить свою жизнь, строить страну и жить в мире. А "Талибан" навязывает насилие и войну. Так что [членам этой организации] нет места среди людей. Их поражение - лишь вопрос времени. Но поскольку это многолетний феномен, важно, чтобы страны, способные помочь справиться с этой проблемой, сотрудничали и координировали свои действия", - сказал А.Абдулла в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

При этом он подчеркнул, что "если они (представители радикального движения "Талибан" - ИФ) откажутся от насилия, если они порвут связи с террористическими организациями и если они действительно захотят прийти и начать переговоры, но при этом сохранят приверженность своим идеям, они не получат народной поддержки".

"Давайте представим, что кто-то из них (представителей радикального движения "Талибан" - ИФ) захочет пройти в парламент. Лишь очень малая часть людей - и то может быть - поддержит их идеи, но не широкие круги. Так что мы не опасаемся, что "Талибан" займет какое-то место на политической сцене, поскольку люди не примут их идеи мирным путем", - сказал премьер-министр Афганистана.

Оценивая новую стратегию США по Афганистану, А.Абдулла отметил, что "там есть хорошие элементы".

"В вопросе поддержки наших сил безопасности есть долгосрочные обязательства. В части оказания нам помощи в военных вопросах они (власти США - ИФ) теперь говорят, что, когда условия улучшатся, они передадут больше ответственности афганским войскам. Но не указывают, что это произойдет в следующем году, чем воспользовался бы "Талибан"", - сообщил он.

"[В документе] уделяется внимание локализации "Талибана" за пределами Афганистана, что очень важно. Также ставится цель - создать условия, когда террористические группы, близкие к "Талибану", при желании могли бы начать диалог", - добавил премьер-министр Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБАН, ПОЗИЦИЯ


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