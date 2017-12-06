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Дальнее зарубежье 06.12.2017 09:12

Deutsche Bank уже передает следователям документы, связанные с Трампом - FT

Немецкий Deutsche Bank начал передачу спецпрокурору Роберту Мюллеру информации о своих финансовых взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Передача документов началась еще несколько недель назад.

Судебный запрос, направленный в банк, может свидетельствовать о том, что следствие, которым занимается Р.Мюллер, начало заниматься не только возможными связями членов избирательного штаба с Россией, но и бизнесом Д.Трампа как главы Trump Organization, пишет газета.

Deutsche Bank постоянно кредитовал Трампа, который много десятилетий развивал крупный и не всегда успешный девелоперский бизнес.

Противники Д.Трампа неоднократно требовали раскрыть информацию о финансовых взаимоотношениях банка и американского президента, однако банк отказался предоставлять такую информацию без официального судебного запроса.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, ТРАМП, DEUTSCHE, BANK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]