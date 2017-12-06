Deutsche Bank уже передает следователям документы, связанные с Трампом - FT

Немецкий Deutsche Bank начал передачу спецпрокурору Роберту Мюллеру информации о своих финансовых взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Передача документов началась еще несколько недель назад.
Судебный запрос, направленный в банк, может свидетельствовать о том, что следствие, которым занимается Р.Мюллер, начало заниматься не только возможными связями членов избирательного штаба с Россией, но и бизнесом Д.Трампа как главы Trump Organization, пишет газета.
Deutsche Bank постоянно кредитовал Трампа, который много десятилетий развивал крупный и не всегда успешный девелоперский бизнес.
Противники Д.Трампа неоднократно требовали раскрыть информацию о финансовых взаимоотношениях банка и американского президента, однако банк отказался предоставлять такую информацию без официального судебного запроса.
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