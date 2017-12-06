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СНГ 06.12.2017 09:36

Россиянина задержали за попытку вывезти из Казахстана 350 литров водки, коньяка и пива

В Костанайской области Казахстана задержан гражданин РФ, пытавшийся контрабандой вывезти на родину партию спиртного, сообщила Погранслужба Комитета национальной безопасности республики.

"Следовал задержанный из Казахстана в Россию на автомобиле "Газель", при досмотре которого было обнаружено около 700 бутылок спиртных напитков, по 0,5 литра каждая. В том числе 372 бутылки водки "Парламент", 90 бутылок коньяка "Аль-Фараби", 168 банок пива "Карагандинское светлое баночное", 60 бутылок пива "Карагандинское светлое", - говорится в распространенной в среду информации.

По данным погранведомства, груз был без сопроводительных документов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯНИН, АЛКОГОЛЬ, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]