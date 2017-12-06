Россиянина задержали за попытку вывезти из Казахстана 350 литров водки, коньяка и пива

В Костанайской области Казахстана задержан гражданин РФ, пытавшийся контрабандой вывезти на родину партию спиртного, сообщила Погранслужба Комитета национальной безопасности республики.

"Следовал задержанный из Казахстана в Россию на автомобиле "Газель", при досмотре которого было обнаружено около 700 бутылок спиртных напитков, по 0,5 литра каждая. В том числе 372 бутылки водки "Парламент", 90 бутылок коньяка "Аль-Фараби", 168 банок пива "Карагандинское светлое баночное", 60 бутылок пива "Карагандинское светлое", - говорится в распространенной в среду информации.

По данным погранведомства, груз был без сопроводительных документов.