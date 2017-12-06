Нефть дешевеет после публикации данных API, Brent торгуется на уровне $62,6 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду на сигналах роста запасов бензина в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 опустилась на $0,26 (0,41%) - до $62,6 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,41 (0,66%) - до $62,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,25 (0,43%) - до $57,37 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость контракта увеличилась на $0,15 (0,26%) - до $57,62 за баррель.

"Трейдеры продолжают следить за ситуацией в нефтяном секторе США после продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти, - отмечает аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс. - Рынок также следит за тем, насколько четко ОПЕК+ выполняет договоренности. Если страны будут придерживаться согласованных квот на добычу, цены на нефть будут расти".

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы бензина в США за минувшую неделю выросли на 9,2 млн баррелей. Увеличение запасов было отмечено впервые за четыре недели и стало самым существенным с января 2016 года, сообщает агентство Bloomberg.

Запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 5,48 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 19:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 4,1 млн баррелей и повышение запасов бензина на 2,7 млн баррелей.

Объем добычи нефти в странах ОПЕК в ноябре уменьшился на 80 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за полгода 32,47 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.