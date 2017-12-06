Нефть дешевеет после публикации данных API, Brent торгуется на уровне $62,6 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду на сигналах роста запасов бензина в США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 опустилась на $0,26 (0,41%) - до $62,6 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,41 (0,66%) - до $62,86 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,25 (0,43%) - до $57,37 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость контракта увеличилась на $0,15 (0,26%) - до $57,62 за баррель.
"Трейдеры продолжают следить за ситуацией в нефтяном секторе США после продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти, - отмечает аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс. - Рынок также следит за тем, насколько четко ОПЕК+ выполняет договоренности. Если страны будут придерживаться согласованных квот на добычу, цены на нефть будут расти".
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы бензина в США за минувшую неделю выросли на 9,2 млн баррелей. Увеличение запасов было отмечено впервые за четыре недели и стало самым существенным с января 2016 года, сообщает агентство Bloomberg.
Запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 5,48 млн баррелей, сообщил API.
Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 19:30.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 4,1 млн баррелей и повышение запасов бензина на 2,7 млн баррелей.
Объем добычи нефти в странах ОПЕК в ноябре уменьшился на 80 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за полгода 32,47 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.
Президент Алиев ознакомился с Международной выставкой Bakutel-2017
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ
Исполком МОК решил, что спортсмены РФ смогут выступить ОИ-2018 под нейтральным флагом
Четыре человека погибли в результате ДТП в пригороде Баку – МЧС Азербайджана
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Армянские депутаты ратифицировали соглашение с РФ об оборонном кредите
Посольства восьми государств и представительства ЕС призвали стороны конфликта в Донбассе обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся
Правозащитники увидели много положительных изменений в жизни Узбекистана при Мирзиееве
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»
Azerfon объявляет о назначении нового главного исполнительного директора
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ