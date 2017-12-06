Bahar Energy и SOCAR договорились о совместном бурении газовых скважин на месторождении Бахар

Компания Bahar Energy Operating Company Limited (BEOC, 100%-ная «дочка» Greenfields Petroleum Corporation) и Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) договорились о совместном проведении операций по бурению глубоких газовых скважин на морском месторождении Бахар, отмечается в информации Greenfields Petroleum Corporation

«BEOC и Трест комплексных буровых работ 30 ноября 2017 года подписали эксклюзивный меморандум о взаимопонимании по формированию партнерства для бурения глубоких газовых скважин на месторождении Бахар. В соответствии с меморандумом, компании вместе осмотрят платформу BH 196 для обеспечения безопасности буровых работ, Трест комплексных буровых работ SOCAR подготовит проект и план бурения скважин. Затем стороны выберут точки бурения скважин глубиной до 18 тыс. футов (5486,4 метра – ИФ-Аз)», - отмечается в информации.

По данным Greenfields Petroleum, Bahar Energy уже приобрела часть материальных средств для начального этапа бурения скважин, включая обсадные колонны, трубы. Стороны ожидают, что окончательные планы по бурению скважин на месторождении Бахаре будут подготовлены в начале 2018 года, а их реализация начнется в течение следующего года.

«Бурением глубоких скважин Bahar Energy планирует восстановить добычу газа с глубоких резервуаров надкирмакинской песчаной свиты (НПС) месторождения Бахар. До 1988 года здесь было пробурено 12 скважин до пласта НПС и в целом добыто 113 млрд кубофутов газа при суточной добыче в 12 млн кубофутов. Однако, ни одна из этих скважин не подлежит восстановлению в настоящее время, поэтому BEOC в партнерстве с Трестом планирует пробурить новые», - отмечается в информации.

По оценке Bahar Energy резервуары надкирмакинской песчаной свиты содержат более 200 млрд кубофутов газа.

В информации отмечается, что у Треста комплексных буровых работ SOCAR есть успешный опыт бурения глубоких газовых скважин на месторождении Булла-Дениз. В частности, скважины № 78, которая была закончена в 2017 году и введена в строй с суточным дебетом около 17 млн кубофутов газа в сутки и почти 1 тыс. баррелей конденсата.

SOCAR и Bahar Energy limited 22 декабря 2009 года подписали соглашение о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи с блока месторождений Бахар и Гум-дениз. Доля Bahar Energy limited в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%.

Контракт рассчитан на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Остаточные запасы газа на контрактном блоке составляют 25 млрд кубометров.

Нефтяное месторождение Гум-дениз находится в 21 км к юго-востоку от Баку. Месторождение введено в эксплуатацию в 1955 году.

Газовое месторождение Бахар введено в разработку в 1969 году.

Н.Аббасова