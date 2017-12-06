Правозащитники увидели много положительных изменений в жизни Узбекистана при Мирзиееве

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), за последние 14 месяцев из тюрем Узбекистана освобождены 16 политических активистов.

"Это значительные цифры. У нас налажен диалог с правительством и в связи с термином "политзаключенный". Понимаем, он чувствительный для властей, но, тем не менее, мы очень рады, что они вступили в диалог с нами по таким вопросам", - заявил в среду местным интернет-изданиям исследователь HRW по Центральной Азии Стив Свердлов.

Он напомнил, что после семилетнего перерыва власти Узбекистана разрешили делегации международной правозащитной организации посетить страну (офис HRW был закрыт в Ташкенте в 2010 году). По его словам, это дало возможность увидеть "много положительных изменений, которых раньше не было".

"Я хочу сказать, что после стольких переговоров мы почувствовали, что времена действительно изменились. Никакого вмешательства в нашу работу не было. Конечно, мы уважаем законодательство Узбекистана и выполняем работу в соответствии с нашим мандатом: изучать права человека, делать рекомендации и принимать ту страну, в которой мы работаем", - сказал эксперт HRW.

С.Свердлов назвал основные направления, которые, по его мнению, наглядно характеризуют последние изменения в жизни узбекского общества.

"Мы наблюдаем, что значительно уменьшается пространство между новым правительством и гражданами. Больше всего этот процесс олицетворяет виртуальная приемная президента", - отметил он.

По мнению эксперт HRW, правительство Узбекистана стало больше прислушиваться к народу. "Об этом говорилось и раньше, но сейчас это больше чувствуется на практике", - сказал С.Свердлов.

По его словам, особый прогресс организация видит в деятельности СМИ, которые стали затрагивать злободневные темы.

С.Свердлов отметил, что в ходе различных встреч и переговоров правительство Узбекистана продемонстрировало политическую волю предоставить HRW возможность на постоянной основе осуществлять свою деятельность в стране.

"Открытие офиса может стать важным прецедентом для других организаций, которые взвешивают свое решение, как быть в новой политической обстановке", - сказал эксперт. При этом он выразил уверенность, что обе стороны продолжат совместную работу для преодоления имеющегося барьера.

"Если Узбекистану удастся начать новую главу в отношениях с HRW, это действительно будет говорить о многом, как в ситуации с правами человека, так и со свободой слова", - заключил С.Свердлов.

На прошедших 4 декабря 2016 года президентских выборах за Ш.Мирзиеева, выдвинутого кандидатом на этот пост Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана, проголосовало 88,61% избирателей.

Внеочередные выборы в Узбекистане состоялись в соответствии с Конституцией страны в связи с кончиной первого президента Ислама Каримова 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни.