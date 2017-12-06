Посольства восьми государств и представительства ЕС призвали стороны конфликта в Донбассе обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся

Посольства Канады, США, Великобритании, Эстонии, Франции, Норвегии, Швеции, Швейцарии и представительство ЕС на Украине выразили обеспокоенность гуманитарной ситуации в Донбассе и призвали все стороны конфликта обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем, кто в ней нуждается.

"Донорское и дипломатическое сообщество глубоко обеспокоено систематическим нарушением режима прекращения огня. Мы выражаем серьезное беспокойство относительно недавнего возобновления военных действий вблизи инфраструктурных объектов, осуществляющих обеспечение водой, электроэнергией и газом населения Донецкой области", - говорится в совместном заявлении донорских организаций и посольств, распространенном во вторник представительством ЕС на Украине.

В заявлении отмечается, что с началом зимы любое существенное нарушение предоставления основных услуг, таких как снабжение водой, электроэнергией и отоплением при минусовых температурах может иметь "серьезные последствия для миллионов украинцев".

"Мы призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем, кто в ней нуждается, особенно к тем, кто находится на неподконтрольных (Киеву - ИФ) территориях, где потребности являются наибольшими", - заявили дипломаты.

Также посольства призывают правительство Украины сделать все возможное для защиты свободы передвижения людей "путем улучшения условий на пунктах пропуска между подконтрольной и неподконтрольной территориями, и доступ к основным услугам, включая пенсии и социальные выплаты".

Вместе с тем в своем заявлении диппредставительства отметили ответственность правительства Украины по предоставлению критических услуг украинским гражданам, начиная с упрощения регистрационных и верификационных процедур и заканчивая работой по решению вопросов внутренне перемещенных лиц, включая вопросов жилья.

Авторы документа также обращают внимание на запуск "Плана гуманитарной помощи 2018", который подчеркивает, что 3,4 млн человек продолжают критически нуждаться в помощи.

"Гуманитарные организации должны сфокусировать свою деятельность на оказании помощи наиболее нуждающимся группам населения, вдоль линии соприкосновения и на неподконтрольной территории", - заявляют дипломаты.

"Мы продолжим работать вместе с правительством Украины над наращиванием усилий по облегчению ситуации, а также над заполнением пробелов между гуманитарной помощью и правительственными услугами посредством финансирования программами развития. Это поможет правительству Украины предоставить необходимые услуги и донести процесс реформ в группы населения, наиболее пострадавшие в результате конфликта, и усилить свою роль в решении их насущных проблем", - говорится в заявлении