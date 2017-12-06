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ТЭК 06.12.2017 10:49

SOCAR возобновила добычу с 2 скважин на платформе №10 на мелководье Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015г

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа) ввела в эксплуатацию после капремонта две добывающие скважины с платформы №10 на месторождении Гюнешли, отмечается в информации объединения.

«После капитального ремонта на платформе №10, сгоревшей в декабре 2015 года в результате аварии, в эксплуатацию введены добывающие скважины №185 и №186. При этом скважина №185 введена в строй с суточным дебетом 150 тыс. кубометров газа и 5 тонн конденсата», - отмечается в сообщении.

По данным «Азнефти», скважина №186 была введена в строй с дебетом 35 тонн нефти и 7 тыс. кубометров газа. Однако в настоящее время с данной скважины добывается 99 тонн нефти и 15 тыс. кубометров газа в сутки.

«В настоящее время с платформы №10 с восьми скважин в целом ежесуточно добывается 412 тонн нефти и 226 тыс. кубометров газа», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось, возгорание на морской стационарной платформе №10 на месторождении Гюнешли произошло 4 декабря 2015 года в результате выхода из строя газовой линии.

До пожара на платформе добыча велась с 28 скважин, из которых 24 – нефтяные, 4 – газовые. Ежесуточный объем добычи с платформы составлял 1,3 млн кубометров газа и 1 тыс. тонн нефти.

В июле 2016 года SOCAR в рамках реконструкции платформы №10 возобновила добычу с первой скважины с суточным дебитом 100 тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: ПЛАТФОРМА, СКВАЖИНЫ, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]