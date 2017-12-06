SOCAR возобновила добычу с 2 скважин на платформе №10 на мелководье Гюнешли, сгоревшей в декабре 2015г

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа) ввела в эксплуатацию после капремонта две добывающие скважины с платформы №10 на месторождении Гюнешли, отмечается в информации объединения.
«После капитального ремонта на платформе №10, сгоревшей в декабре 2015 года в результате аварии, в эксплуатацию введены добывающие скважины №185 и №186. При этом скважина №185 введена в строй с суточным дебетом 150 тыс. кубометров газа и 5 тонн конденсата», - отмечается в сообщении.
По данным «Азнефти», скважина №186 была введена в строй с дебетом 35 тонн нефти и 7 тыс. кубометров газа. Однако в настоящее время с данной скважины добывается 99 тонн нефти и 15 тыс. кубометров газа в сутки.
«В настоящее время с платформы №10 с восьми скважин в целом ежесуточно добывается 412 тонн нефти и 226 тыс. кубометров газа», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось, возгорание на морской стационарной платформе №10 на месторождении Гюнешли произошло 4 декабря 2015 года в результате выхода из строя газовой линии.
До пожара на платформе добыча велась с 28 скважин, из которых 24 – нефтяные, 4 – газовые. Ежесуточный объем добычи с платформы составлял 1,3 млн кубометров газа и 1 тыс. тонн нефти.
В июле 2016 года SOCAR в рамках реконструкции платформы №10 возобновила добычу с первой скважины с суточным дебитом 100 тонн нефти.
Н.Аббасова
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