Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.018 RUR   0.029 GBR   2.2899 TRY   0.4383

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Дек 9 Дек

06.12.2017 10:57

В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»

В рамках международной образовательной программы «Модель Организации Исламского Сотрудничества – Академия Международных Отношений 2017», уже 7-й год реализующейся по инициативе Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, создан первый национальный “MOIC Club” (Клуб «Модель ОИС») в Университете АДА. На этой неделе в рамках этого клуба в АДА, были проведены первые тренинги и симуляции. Впервые проводимые в Азербайджане в рамках данной программы все тренинги и заключительные мероприятия были проведены полностью на английском языке.

Темой тренингов, состоявшихся в клубе «ОИС Модель» в Университете АДА, где также приняли участие иностранные студенты, была «Проблема Рохинья в контексте гуманитарных кризисов в ареале ОИС». Наджиба Мустафаева, эксперт Центра Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики рассказала об исторических аспектах конфликта, о сформировавшейся политической ситуации в регионе, а также о позиции региональных стран по отношению к этому конфликту.

На следующий день участники, разделившись на рабочие группы, представляющие страны-члены ОИС, провели симуляцию «Заседания Министров Иностранных Дел стран ОИС», вели дебаты по теме и приняли соответствующие резолюции. По словам участников, опыт данного проекта, с позиции практических навыков по международным отношениям и дипломатии, незаменима.

Следует отметить, что с этого года запланировано создание подобных внутренних клубов «Модель ОИС» и в других ВУЗ-ах Азербайджана, в рамках проекта «Модель Организации Исламского Сотрудничества – Академия Международных Отношений».

Общенациональный этап проекта с участием всех высших учебных заведений при партнерстве с Министерством Молодежи и Спорта АР и Бакинским Государственным Университетом, стартует с января следующего года.


DƏ-İKGF Avrasiya Regional Mərkəzi, Mətbuat Xidməti

[email protected]

Tel: 492 11 52 (15 və ya 11)

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]