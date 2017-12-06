В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»

В рамках международной образовательной программы «Модель Организации Исламского Сотрудничества – Академия Международных Отношений 2017», уже 7-й год реализующейся по инициативе Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, создан первый национальный “MOIC Club” (Клуб «Модель ОИС») в Университете АДА. На этой неделе в рамках этого клуба в АДА, были проведены первые тренинги и симуляции. Впервые проводимые в Азербайджане в рамках данной программы все тренинги и заключительные мероприятия были проведены полностью на английском языке.
Темой тренингов, состоявшихся в клубе «ОИС Модель» в Университете АДА, где также приняли участие иностранные студенты, была «Проблема Рохинья в контексте гуманитарных кризисов в ареале ОИС». Наджиба Мустафаева, эксперт Центра Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики рассказала об исторических аспектах конфликта, о сформировавшейся политической ситуации в регионе, а также о позиции региональных стран по отношению к этому конфликту.
На следующий день участники, разделившись на рабочие группы, представляющие страны-члены ОИС, провели симуляцию «Заседания Министров Иностранных Дел стран ОИС», вели дебаты по теме и приняли соответствующие резолюции. По словам участников, опыт данного проекта, с позиции практических навыков по международным отношениям и дипломатии, незаменима.
Следует отметить, что с этого года запланировано создание подобных внутренних клубов «Модель ОИС» и в других ВУЗ-ах Азербайджана, в рамках проекта «Модель Организации Исламского Сотрудничества – Академия Международных Отношений».
Общенациональный этап проекта с участием всех высших учебных заведений при партнерстве с Министерством Молодежи и Спорта АР и Бакинским Государственным Университетом, стартует с января следующего года.
DƏ-İKGF Avrasiya Regional Mərkəzi, Mətbuat Xidməti
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