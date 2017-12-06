Глава МИД Великобритании Джонсон обеспокоен планом президента США признать Иерусалим столицей Израиля

Великобритания обеспокоена планами президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил в среду глава британского МИД Борис Джонсон.

"Давайте подождем и посмотрим, что точно скажет президент. Но, вы знаете, мы относимся к полученным сообщениям с беспокойством, потому что мы думаем: Иерусалим, очевидно, следует включить в финальное соглашение между израильтянами и палестинцами", - цитирует Б.Джонсона "Гардиан".

Накануне Д.Трамп уведомил председателя руководства Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о том, что США намерены перенести посольство и тем самым признать Иерусалим столицей Израиля.

С критикой планов руководства США перенести посольство в Иерусалим ранее выступили несколько стран, в том числе Турция и Египет, а также Палестинская национальная администрация.