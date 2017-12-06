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Дальнее зарубежье 06.12.2017 14:45

Глава МИД Великобритании Джонсон обеспокоен планом президента США признать Иерусалим столицей Израиля

Великобритания обеспокоена планами президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил в среду глава британского МИД Борис Джонсон.

"Давайте подождем и посмотрим, что точно скажет президент. Но, вы знаете, мы относимся к полученным сообщениям с беспокойством, потому что мы думаем: Иерусалим, очевидно, следует включить в финальное соглашение между израильтянами и палестинцами", - цитирует Б.Джонсона "Гардиан".

Накануне Д.Трамп уведомил председателя руководства Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о том, что США намерены перенести посольство и тем самым признать Иерусалим столицей Израиля.

С критикой планов руководства США перенести посольство в Иерусалим ранее выступили несколько стран, в том числе Турция и Египет, а также Палестинская национальная администрация.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ИЕРУСАЛИМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]