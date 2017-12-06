МИД КНР считает, что планы США по переносу посольства в Иерусалим могут привести к росту напряженности в регионе

Китай предупредил, что планы президента США Дональда Трампа по переносу американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим могут привести к росту напряженности в регионе.

"Мы обеспокоены возможностью эскалации напряженности", - заявил в среду представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, "все заинтересованные стороны должны ставить во главу угла мир и спокойствие в регионе, проявлять осторожность в делах и поступках и избегать новой конфронтации в регионе".

Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.