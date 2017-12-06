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Дальнее зарубежье 06.12.2017 15:05

МИД КНР считает, что планы США по переносу посольства в Иерусалим могут привести к росту напряженности в регионе

Китай предупредил, что планы президента США Дональда Трампа по переносу американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим могут привести к росту напряженности в регионе.

"Мы обеспокоены возможностью эскалации напряженности", - заявил в среду представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, "все заинтересованные стороны должны ставить во главу угла мир и спокойствие в регионе, проявлять осторожность в делах и поступках и избегать новой конфронтации в регионе".

Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ИЕРУСАЛИМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]