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СНГ 06.12.2017 15:11

В украинской Раде звучат призывы к Порошенко уволить генпрокурора Луценко

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала президента страны Петра Порошенко уволить генерального прокурора Украины Юрия Луценко, так как он нарушил все принципы судопроизводства и унизил народного депутата.

"Президент должен немедленно освободить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке... Необходимо немедленно расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента. Если этого не произойдет, вы все, к сожалению, приговорены", - заявила О.Сыроид на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По ее словам, генеральный прокурор Украины во вторник, 5 декабря, в стенах парламента "угрожал народному депутату Украины и пытался унизить его".

Также, по мнению вице-cпикера, Ю.Луценко "нарушил практически все принципы судопроизводства".

Как сообщалось, 5 декабря Ю.Луценко, докладывая в Верховной Раде о возможных правонарушениях, в которых подозревают лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, предложил лидеру фракции "Самопомич" Олегу Березюку добровольно сдать депутатский мандат.

Перед этим О.Березюк раскритиковал действия власти и представителей силовых структур в отношении М.Саакашвили и высказался в поддержку М. Саакашвили.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ОТСТАВКА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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