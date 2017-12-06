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Регион 06.12.2017 15:32

НАТО и Грузия сотрудничают по ряду вопросов в сфере безопасности - Столтенберг

НАТО сотрудничает с Грузией по целому ряду вопросов, касающихся безопасности, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы совместно работаем по целому ряду вопросов, таких как энергобезопасность, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, кибербезопасность , разведка, защищенная связь, и повышение роли женщин, служащих в вооруженных силах Грузии", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду.

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]