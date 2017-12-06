НАТО и Грузия сотрудничают по ряду вопросов в сфере безопасности - Столтенберг

НАТО сотрудничает с Грузией по целому ряду вопросов, касающихся безопасности, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы совместно работаем по целому ряду вопросов, таких как энергобезопасность, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, кибербезопасность , разведка, защищенная связь, и повышение роли женщин, служащих в вооруженных силах Грузии", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду.