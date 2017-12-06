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Макроэкономика 06.12.2017 14:41

Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 32%, в ноябре – на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 254,2 млн на 30 ноября 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 32,2%.

При этом в ноябре валютные резервы Центробанка увеличились на $53,5 млн или на 1%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]