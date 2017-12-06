Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 32%, в ноябре – на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 254,2 млн на 30 ноября 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 32,2%.
При этом в ноябре валютные резервы Центробанка увеличились на $53,5 млн или на 1%.
Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.
А.Азизов
Спикер парламента Азербайджана примет участие в пленарной сессии ТюркПа
Мониторинг ОБСЕ на линии карабахского фронта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Анкара обсудили вопросы увеличения числа совместных военных учений – Минобороны Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана открыла новое здание музыкальной школы имени Ростроповичей
Журнал "Тайм" назвал "персонами года" женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах
Азербайджан с 2019 года начнет выдачу удостоверений личности нового образца – глава МТСВТ
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Путин объявил 2018 год в РФ Годом добровольца
Дно Каспия будет разделено на сектора по странам – замглавы МИД Азербайджана
Премьер Великобритании Тереза Мэй собирается обсудить с Трампом ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ