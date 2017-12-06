Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 32%, в ноябре – на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 254,2 млн на 30 ноября 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 32,2%.

При этом в ноябре валютные резервы Центробанка увеличились на $53,5 млн или на 1%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов