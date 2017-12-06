Планы США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим вызваны слабостью позиций Вашингтона, считает лидер Ирана

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США намерены перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим из-за своих серьезных проблем.

"Это от отчаяния и бессилия они хотят объявить Иерусалим столицей сионистского режима (Израиля - ИФ). По палестинскому вопросу их руки связаны, и они не могут достичь своих целей", - приводят слова А.Хаменеи, сказанные в среду на конференции, агентство ИРНА.

"Палестина будет свободной, палестинcкий народ добьется победы", - отметил он.

При этом он обвинил США в намерении развязывать войны в регионе для защиты Израиля.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться через палестинско-израильский диалог.

Несмотря на это, ранее власти США сообщили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Руководство ряда стран уже выступило с критикой планов администрации США.