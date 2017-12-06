Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев выросла на 10,5%, в ноябре - на 1,8% - ЦБ

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 8 млрд 686,8 млн манатов на 30 ноября 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 31 декабря 2016 года денежная база в Азербайджане составляла 7 млрд 860,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-ноябре 2017 года выросла на 10,5%.

При этом в ноябре денежная база увеличилась на 1,8% или на 155,2 млн манатов.

В 2016 году рост денежной базы в Азербайджане составил 13,9%.

А.Азизов