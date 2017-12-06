Эрдоган пригласил лидеров ОИС на саммит по проблеме Иерусалима

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил приглашения лидерам стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС) на чрезвычайный саммит, посвященный ситуации вокруг Иерусалима, сообщает в среду газета "Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря президента Ибрагима Калына.

Саммит ОИС планируется провести 13 декабря в Стамбуле, отметил И.Калын.

Р.Т.Эрдоган призвал страны-члены ОИС прийти к согласию об общих мерах исламских государств в отношении ситуации с Иерусалимом, сообщил пресс-секретарь президента Турции.

"Иерусалим - это наша гордость, Иерусалим это наше общее дело, Иерусалим это наша "красная линия", - сказал И.Калын, призвав администрацию США "немедленно отказаться от крупной ошибки".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует в среду заявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Также сообщалось, что США намерены перевести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Руководство ряда стран выступило с критикой планов администрации США.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться в ходе палестино-израильского урегулирования.