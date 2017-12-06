Предстоящий визит главы Киргизии в Казахстан обсудили Назарбаев и Жээнбеков

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе беседы президент Киргизии поблагодарил Н.Назарбаева за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны госграницы, говорится в сообщении.

"Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит президента Кыргызстана в Казахстан", - отмечается в пресс-релизе.

Главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, отметили важность последовательной реализации "дорожной карты", подписанной правительствами двух государств 2 декабря в Астане.

Телефонный разговор состоялся по инициативе киргизской стороны, уточнили в пресс-службе.