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Дальнее зарубежье 06.12.2017 16:04

НАТО выступает за мирное решение корейского кризиса - Столтенберг

Участники совещания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе подтвердили, что ракетный пуск КНДР на минувшей неделе продемонстрировал способность северокорейских баллистических ракет достигать территорий стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО полностью поддерживает мирное решение кризиса путем переговоров на Корейском полуострове. Нужны также поддержка и солидарность с нашими региональными партнерами", - сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса на пресс-конференции в среду.

"Нам следует продолжать оказывать серьезное воздействие на Северную Корею, чтобы все члены НАТО были в безопасности", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: КОРЕЯ, КРИЗИС, НАТО, ГЕНСЕК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]