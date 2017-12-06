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06.12.2017 15:26

ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат

Исполнительная власть Абшеронского района подписало соглашение с компанией Ximexpress-2000 на проведение капитального ремонта 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"Стоимость контракт составляет 3 млн манатов", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября 2017 года подписал распоряжение о выделении 3 млн манатов на капитальный ремонт 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан.

Средства выделяются Исполнительной власти Абшеронского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХЫРДАЛАН, ДОМА, КАПРЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]