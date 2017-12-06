ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат

Исполнительная власть Абшеронского района подписало соглашение с компанией Ximexpress-2000 на проведение капитального ремонта 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
"Стоимость контракт составляет 3 млн манатов", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября 2017 года подписал распоряжение о выделении 3 млн манатов на капитальный ремонт 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан.
Средства выделяются Исполнительной власти Абшеронского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Б.Рустамбеков
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