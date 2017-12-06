Число бездомных в США в 2017 году выросло впервые после Великой рецессии

Число бездомных американцев в текущем году увеличилось впервые после Великой рецессии (2007-2012 годы), основной причиной стал жилищный кризис на Тихоокеанском побережье страны, говорится в исследовании министерства жилищного строительства и городского развития США.
В 2017 году без крыши над головой оставались в среднем 553,74 тыс. человек в сутки - на 0,7% больше, чем в 2016 году. Более трети из них - афроамериканцы.
"Проблема является не федеральной, а всеобщей", - считает министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон.
Несмотря на восстановление американской экономики, стабильный рост занятости и рекорды фондового рынка, беднейшие слои населения по-прежнему не могут удовлетворить базовые потребности, отмечается в исследовании его ведомства.
В Лос-Анджелесе и его окрестностях число бездомных выросло до рекорда - 55 тыс. В Нью-Йорке прирост составил 4,1%, активное повышение наблюдалось в различных городах западных штатов - Сиэтле, Портленде, Сан-Диего, Сакраменто, Окленде. Увеличение числа американцев без постоянного места жительства происходит за счет тех, кто живет на улице, в палатках или автофургонах, а не в приютах.
"Улучшение экономической ситуации - хорошая тенденция, но она усиливает давление на рынок аренды и ухудшает положение беднейших жителей Лос-Анджелеса",- заявил The Guardian глава городского агентства по решению проблем бездомных Питер Линн.
Кризис бездомных в США начался в 1980-е годы и тянется уже больше 30 лет. Правительство США требует, чтобы города и регионы подсчитывали число безработных на улицах каждые два года. Обычно эту работу выполняют волонтеры.
По оценкам Института экономической политики, медианная почасовая оплата труда в США почти не менялась в последние десятилетия: она увеличилась с $16,74 в 1973 году до $17,86 в 2016 году (в ценах 2016 года). При этом для аренды однокомнатной квартиры в Нью-Йорке нужно зарабатывать хотя бы $27,29 в час, в Лос-Анджелесе - $22,98.
Объемы нового строительства доступного жилья в крупных городах существенно отстают от реального спроса. Государственные программы финансирования аренды жилья для бездомных неуклонно сокращаются.
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