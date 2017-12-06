Папа римский призывает уважать статус-кво Иерусалима

Папа римский Франциск выступает за сохранение нынешнего статуса Иерусалима, сообщает в среду радио Ватикана.

"Я обращаюсь с призывом ко всем уважать статус-кво города в соответствии c резолюциями ООН", - сказал понтифик.

"Я не могу скрыть глубокую обеспокоенность в связи со всей этой сложившейся ситуацией. Иерусалим является уникальным городом, священным для иудеев, христиан и мусульман", - также сказал понтифик.

Папа римский отметил необходимость "избежать усиления напряженности в мире, где уже и так происходят многочисленные жестокие конфликты".

Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп позже в среду объявит о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля.