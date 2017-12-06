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Дальнее зарубежье 06.12.2017 16:30

Главы МИД Лиги арабских государств соберутся на экстренное заседание по вопросу Иерусалима

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в субботу соберутся на экстренное заседание для обсуждения дальнейших действий в связи с планами США перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

С запросом о проведении экстренного заседания на эту тему в ЛАГ обратились представители властей Иордании, а также Палестинская национальная администрация.

Кроме того, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил приглашения лидерам стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС) на чрезвычайный саммит, посвященный ситуации вокруг Иерусалима.

Р.Эрдоган призвал страны-члены ОИС прийти к согласию об общих мерах исламских государств в отношении ситуации с Иерусалимом.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться через палестинско-израильский диалог.

Несмотря на это, ранее власти США сообщили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Руководство ряда стран уже выступило с критикой планов администрации США.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ИЕРУСАЛИМ, ЛАГ, СОЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]