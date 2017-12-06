Главы МИД Лиги арабских государств соберутся на экстренное заседание по вопросу Иерусалима

Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в субботу соберутся на экстренное заседание для обсуждения дальнейших действий в связи с планами США перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

С запросом о проведении экстренного заседания на эту тему в ЛАГ обратились представители властей Иордании, а также Палестинская национальная администрация.

Кроме того, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил приглашения лидерам стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС) на чрезвычайный саммит, посвященный ситуации вокруг Иерусалима.

Р.Эрдоган призвал страны-члены ОИС прийти к согласию об общих мерах исламских государств в отношении ситуации с Иерусалимом.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться через палестинско-израильский диалог.

Несмотря на это, ранее власти США сообщили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Руководство ряда стран уже выступило с критикой планов администрации США.