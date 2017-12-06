Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения, премьер Филип - на третьем месте

Президент Молдавии Игорь Додон лидирует в рейтинге доверия среди политиков республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленного в среду на пресс-конференции в Кишиневе авторами опроса - Ассоциацией социологов и демографов Молдавии.
Согласно опросу, И.Додону доверяет 50,2% респондентов. За ним следуют председатель правой оппозиционной Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду - 31,8%, премьер-министр Павел Филип - 23,1%, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 20,2%, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин - 17,6%, председатель Партии социалистов Зинаида Гречанная - 15,6%, председатель правящей в Молдавии Демократической партии Влад Плахотнюк - 15,5%.
Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ).
Согласно опросу, за ПСРМ готовы проголосовать 51,2% определившихся избирателей. На втором месте PAS - 25,9%, а за ней следует ПДМ - 6,9%.
Попадание в парламент Партии "Платформа DA", за которую, согласно опросу, готово проголосовать только 4,8% избирателей, находится в пределах социологической погрешности. Избирательный порог для партий составляет 6%.
Опрос показывает, что другие партии, представленные в нынешнем парламенте, не проходят в законодательный орган следующего созыва. Так за Партию коммунистов (ПКРМ) готово проголосовать только 2,3%, Европейскую народную партию - 1,9%, Либеральную партию - 1,2%, а за Либерально-демократическую партию (ЛДПМ) - 1%.
Явка на выборах может превысить 80%, поскольку 54% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, а 26,3% скорее всего придут на избирательные участки. Порядка 7% - сомневаются в своем участии в голосовании, а 3,9% - не пойдут голосовать.
Опрос проводился в период 20 ноября и 2 декабря, в нем приняло участие 1181 респондент в 79 населенных пунктах Молдовы. Погрешность составляет 3%.
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