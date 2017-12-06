Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0126 RUR   0.0289 GBR   2.2834 TRY   0.4425

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Дек 9 Дек

СНГ 06.12.2017 16:49

Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения, премьер Филип - на третьем месте

Президент Молдавии Игорь Додон лидирует в рейтинге доверия среди политиков республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленного в среду на пресс-конференции в Кишиневе авторами опроса - Ассоциацией социологов и демографов Молдавии.

Согласно опросу, И.Додону доверяет 50,2% респондентов. За ним следуют председатель правой оппозиционной Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду - 31,8%, премьер-министр Павел Филип - 23,1%, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 20,2%, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин - 17,6%, председатель Партии социалистов Зинаида Гречанная - 15,6%, председатель правящей в Молдавии Демократической партии Влад Плахотнюк - 15,5%.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ).

Согласно опросу, за ПСРМ готовы проголосовать 51,2% определившихся избирателей. На втором месте PAS - 25,9%, а за ней следует ПДМ - 6,9%.

Попадание в парламент Партии "Платформа DA", за которую, согласно опросу, готово проголосовать только 4,8% избирателей, находится в пределах социологической погрешности. Избирательный порог для партий составляет 6%.

Опрос показывает, что другие партии, представленные в нынешнем парламенте, не проходят в законодательный орган следующего созыва. Так за Партию коммунистов (ПКРМ) готово проголосовать только 2,3%, Европейскую народную партию - 1,9%, Либеральную партию - 1,2%, а за Либерально-демократическую партию (ЛДПМ) - 1%.

Явка на выборах может превысить 80%, поскольку 54% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, а 26,3% скорее всего придут на избирательные участки. Порядка 7% - сомневаются в своем участии в голосовании, а 3,9% - не пойдут голосовать.

Опрос проводился в период 20 ноября и 2 декабря, в нем приняло участие 1181 респондент в 79 населенных пунктах Молдовы. Погрешность составляет 3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПОЛИТИКИ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


Похожие новости


Премьер Молдавии остается самым влиятельным политиком в стране, президент занял третью строчку рейтинга - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]