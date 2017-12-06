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Регион 06.12.2017 17:03

Сторонники Саакашвили проводят в Тбилиси акцию солидарности с ним

Несколько сот сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят на проспекте Руставели в Тбилиси "манифестацию чести" в поддержку своего неформального лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Правление олигархов в Грузии и на Украине (. . .) должно завершиться. Миша на самом переднем крае этой борьбы с олигархами", - заявил журналистам один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

После неудавшейся попытки задержания М.Саакашвили во вторник в Киеве ЕНД распространила заявление, в котором объявила о переходе на "чрезвычайный режим работы" и призвала всех своих сторонников прийти в среду на акцию в центре Тбилиси.

Между тем с утра в грузинской столице идет дождь и, видимо, это обстоятельство снизило число участников манифестации, направляющихся к зданию Госканцелярии Грузии.

Манифестация в Тбилиси проходит под охраной патрульных полицейских.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СТОРОННИКИ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]