Сторонники Саакашвили проводят в Тбилиси акцию солидарности с ним

Несколько сот сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят на проспекте Руставели в Тбилиси "манифестацию чести" в поддержку своего неформального лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Правление олигархов в Грузии и на Украине (. . .) должно завершиться. Миша на самом переднем крае этой борьбы с олигархами", - заявил журналистам один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

После неудавшейся попытки задержания М.Саакашвили во вторник в Киеве ЕНД распространила заявление, в котором объявила о переходе на "чрезвычайный режим работы" и призвала всех своих сторонников прийти в среду на акцию в центре Тбилиси.

Между тем с утра в грузинской столице идет дождь и, видимо, это обстоятельство снизило число участников манифестации, направляющихся к зданию Госканцелярии Грузии.

Манифестация в Тбилиси проходит под охраной патрульных полицейских.