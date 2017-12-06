Новый генсек Федерации гимнастики Азербайджана будет избран до конца 2017 года

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов избран президентом Европейского союза гимнастики (ЕСГ).
Ф.Гаибов с 2013 года занимал должность вице-президента ЕСГ.
«Моя новая должность в качестве президента Европейского союза гимнастики является очень сложной и ответственной. Мы будем стараться повысить уровень европейской гимнастики», - заявил Ф.Гаибов на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что ЕСГ объединяет восемь видов гимнастики, четыре из которых являются олимпийскими.
«За последние 15 лет гимнастика в Азербайджане прошла большой путь развития, имеются крупные достижения. В связи с избранием президентом ЕСГ я складываю полномочия генсека национальной федерации гимнастики», - сказал Ф.Гаибов.
По его словам, новый генсек Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) будет избран до конца текущего года.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и вице-президент ФГА Алтай Гасанов назвали избрание представителя Азербайджана президентом ЕСГ "большим историческим событием в спортивной жизни страны".
«Наша страна была неоднократно представлена в различных международных спортивных организациях, но избрание Гаибова президентом Европейского союза гимнастики является историческим событием. Такое происходит впервые», - сказал Ч.Гусейнзаде.
Он подчеркнул, что должность президента Европейского союза гимнастики возлагает на Ф.Гаибова большую ответственность.
«Европа является континентом, в котором сконцентрировалась важная составляющая мирового спорта. По статистике, 50% медалей на Олимпийских играх завоевывают европейские спортсмены. В гимнастике же этот показатель составляет 90%», - отметил вице-президент НОК.
«Избрание представителя Азербайджана президентом ЕСГ является показателем успешного развития гимнастики в Азербайджане», - сказал А.Гасанов.
Р.Бабаев
Спикер парламента Азербайджана примет участие в пленарной сессии ТюркПа
Мониторинг ОБСЕ на линии карабахского фронта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Анкара обсудили вопросы увеличения числа совместных военных учений – Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 7 декабря - 1,7 манат/$1
Россельхознадзор Дагестана не допустил ввоза в РФ более 8 тонн зелени из Азербайджана
Азербайджан и Казахстан 7 декабря проведут в Баку заседание МПК
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Путин объявил 2018 год в РФ Годом добровольца
Дно Каспия будет разделено на сектора по странам – замглавы МИД Азербайджана
Премьер Великобритании Тереза Мэй собирается обсудить с Трампом ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Университете АДА проведена симуляция «Заседания Министров Иностранных Дел ОИС»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ