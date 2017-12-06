Новый генсек Федерации гимнастики Азербайджана будет избран до конца 2017 года

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов избран президентом Европейского союза гимнастики (ЕСГ).

Ф.Гаибов с 2013 года занимал должность вице-президента ЕСГ.

«Моя новая должность в качестве президента Европейского союза гимнастики является очень сложной и ответственной. Мы будем стараться повысить уровень европейской гимнастики», - заявил Ф.Гаибов на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что ЕСГ объединяет восемь видов гимнастики, четыре из которых являются олимпийскими.

«За последние 15 лет гимнастика в Азербайджане прошла большой путь развития, имеются крупные достижения. В связи с избранием президентом ЕСГ я складываю полномочия генсека национальной федерации гимнастики», - сказал Ф.Гаибов.

По его словам, новый генсек Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) будет избран до конца текущего года.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и вице-президент ФГА Алтай Гасанов назвали избрание представителя Азербайджана президентом ЕСГ "большим историческим событием в спортивной жизни страны".

«Наша страна была неоднократно представлена в различных международных спортивных организациях, но избрание Гаибова президентом Европейского союза гимнастики является историческим событием. Такое происходит впервые», - сказал Ч.Гусейнзаде.

Он подчеркнул, что должность президента Европейского союза гимнастики возлагает на Ф.Гаибова большую ответственность.

«Европа является континентом, в котором сконцентрировалась важная составляющая мирового спорта. По статистике, 50% медалей на Олимпийских играх завоевывают европейские спортсмены. В гимнастике же этот показатель составляет 90%», - отметил вице-президент НОК.

«Избрание представителя Азербайджана президентом ЕСГ является показателем успешного развития гимнастики в Азербайджане», - сказал А.Гасанов.

Р.Бабаев