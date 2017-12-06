Суд во Франции оставил российского сенатора Керимова на свободе, увеличив залог до 40 млн евро

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать под стражу российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого во Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает в среду французская газета Les Echos.

Однако суд увеличил сумму залога за С.Керимова до 40 млн евро.

С.Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Ранее судебные власти Франции согласились оставить на свободе российского сенатора в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Позже прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения.