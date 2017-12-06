Без России Олимпиада-2018 будет менее интересной – вице-президент НОК Азербайджана

Отсутствие сборной России на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане сделает Олимпиаду менее интересной, считает вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.
"Без сборной России Олимпиада не будет такой же интересной, как предыдущие", - сказал Ч.Гусейнзаде журналистам в среду.
По его словам, "когда политика вмешивается в спорт, всегда возникают такие моменты».
Ч.Гусейнзаде подчеркнул, что в любом случае спортсмены не должны страдать. «Чистые» спортсмены будут участвовать в Олимпиаде, это уже успех. Это означает, что нет поголовной дискриминации», - сказал вице-президент НОК.
Как сообщалось ранее, накануне исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне принял, что российские спортсмены могут выступить на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.
Р.Бабаев
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