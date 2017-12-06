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Спорт 06.12.2017 16:07

Без России Олимпиада-2018 будет менее интересной – вице-президент НОК Азербайджана

Отсутствие сборной России на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане сделает Олимпиаду менее интересной, считает вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

"Без сборной России Олимпиада не будет такой же интересной, как предыдущие", - сказал Ч.Гусейнзаде журналистам в среду.

По его словам, "когда политика вмешивается в спорт, всегда возникают такие моменты».

Ч.Гусейнзаде подчеркнул, что в любом случае спортсмены не должны страдать. «Чистые» спортсмены будут участвовать в Олимпиаде, это уже успех. Это означает, что нет поголовной дискриминации», - сказал вице-президент НОК.

Как сообщалось ранее, накануне исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне принял, что российские спортсмены могут выступить на зимних олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ОЛИМПИАДА, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]