Путин заявил, что примет решение об участии в выборах президента РФ в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшее время примет решение о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок.

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию", - сказал В.Путин, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Доброволец России".

При этом он спросил тысячи собравшихся: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?".

В ответ прозвучало оглушительное одобрение участников форума.

Тему выдвижения В.Путиным своей кандидатуры на пост главы государства на предстоящих выборах поднял под бурные возгласы зала ведущий мероприятия, задав вопрос, не собирается ли он баллотироваться.

"Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом принятия решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают", - сказал В.Путин.

После этих слов он и обратился к залу со своим вопросом, поддержат ли присутствующие и их близкие его кандидатуру.