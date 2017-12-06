Президент Турции обсудил вопрос возможного переноса посольства США в Иерусалим с лидерами Туниса, Ирана и Малайзии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами Туниса, Малайзии и Ирана, в ходе которых обсудил возможный перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По данным источников агентства, близким к президенту, Р.Эрдоган сообщил президенту Ирана Хасану Руханя, президенту Туниса Бейджи Кейсу эс-Себси и премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, что перенос посольства и признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля "подорвет мирные процессы на Ближнем Востоке".

Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп позже в среду объявит о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля.