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Дальнее зарубежье 06.12.2017 17:48

Президент Турции обсудил вопрос возможного переноса посольства США в Иерусалим с лидерами Туниса, Ирана и Малайзии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами Туниса, Малайзии и Ирана, в ходе которых обсудил возможный перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По данным источников агентства, близким к президенту, Р.Эрдоган сообщил президенту Ирана Хасану Руханя, президенту Туниса Бейджи Кейсу эс-Себси и премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, что перенос посольства и признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля "подорвет мирные процессы на Ближнем Востоке".

Ранее власти США объявили, что могут признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп позже в среду объявит о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЕРУСАЛИМ, СТРАНЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]