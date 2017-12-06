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Дальнее зарубежье 06.12.2017 18:19

В израильской армии готовы "к любым сценариям" развития событий после признания Вашингтоном Иерусалима столицей

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что они внимательно отслеживают ситуацию в связи с ожидаемым объявлением США решения о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и предвидят негативную реакцию на это в арабском мире.

"Мы готовы к любым сценариям", - сказал подполковник Джонатан Конрикус на брифинге для российских журналистов, отвечая на вопрос, предпринимает ли израильская армия дополнительные меры безопасности в этой связи.

Он также выразил озабоченность в связи с попытками доставить новые типы "продвинутых" вооружений проиранскому движению "Хезболла", включая ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и противотанковые системы повышенной дальности.

В последние дни западные СМИ сообщают, что Д.Трамп, судя по всему, близок к принятию решения по вопросу о том, следует ли Вашингтону признавать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее в среду германский МИД предупредил своих граждан о возможных столкновениях в Иерусалиме, на Западном берегу и в Секторе Газа в связи с предстоящим объявлением Д.Трампа. В дипведомстве призвали граждан страны избегать опасных районов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]