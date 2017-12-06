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ТЭК 06.12.2017 16:33

SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане до 26

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) увеличило число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 26, отмечается в сообщении SOCAR Petroleum.

Ввод в строй новой АЗС состоялся в среду в Уджарском районе Азербайджана.

Станция оснащена pos-терминалами для безналичного расчета и автоматической системой контроля над уровнем реализуемого топлива и состоянием резервуаров. На станции одновременно могут заправляться 8 легковых автомобилей и 2 крупногабаритных грузовых автомобиля.

На станции работают 25 человек.

Как сообщалось ранее, SOCAR Petroleum планирует до конца 2018 года довести число автозаправочных станций под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 42.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]