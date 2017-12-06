Азербайджан и Казахстан 7 декабря проведут в Баку заседание МПК

14-ое заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 7 декабря в Баку, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Азербайджанскую сторону на заседании будет возглавлять министр энергетики Пярвиз Шахбазов, казахстанскую – министр энергетики Канат Бозумбаев.

"На заседании будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, ТЭК, транспорта, АПК, культуры и туризма, образования и защиты окружающей среды", - отмечается в сообщении.

Предыдущее, 13-ое, заседание МПК состоялось в сентября 2016 года в Астане.

А.Азизов