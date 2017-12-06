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Бизнес и законодательство 06.12.2017 16:41

Азербайджан и Казахстан 7 декабря проведут в Баку заседание МПК

14-ое заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 7 декабря в Баку, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Азербайджанскую сторону на заседании будет возглавлять министр энергетики Пярвиз Шахбазов, казахстанскую – министр энергетики Канат Бозумбаев.

"На заседании будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, ТЭК, транспорта, АПК, культуры и туризма, образования и защиты окружающей среды", - отмечается в сообщении.

Предыдущее, 13-ое, заседание МПК состоялось в сентября 2016 года в Астане.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МПК, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]