Россельхознадзор Дагестана не допустил ввоза в РФ более 8 тонн зелени из Азербайджана

Более 8 тонн свежей зелени не допущено на территорию России из Азербайджана, сообщает Россельхознадзор Дагестана.

По данным Россельхознадзора Дагестана, при проверке товара с подкарантинной продукцией должностными лицами надзорного органа выявлен факт попытки ввоза в Россию свыше 8,1 тонн свежей зелени из Азербайджана.

«Как известно, отсутствие достоверных сведений в сопроводительной документации, а также представление поддельных сертификатов на сельхозпродукцию способно стать источником проникновения на территорию Российской Федерации карантинных объектов. По этой причине принято решение о возврате сомнительных грузов в страну экспортер. За нарушения фитосанитарных требований Международного стандарта владельцы грузов привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков