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АПК 06.12.2017 16:46

Россельхознадзор Дагестана не допустил ввоза в РФ более 8 тонн зелени из Азербайджана

Более 8 тонн свежей зелени не допущено на территорию России из Азербайджана, сообщает Россельхознадзор Дагестана.

По данным Россельхознадзора Дагестана, при проверке товара с подкарантинной продукцией должностными лицами надзорного органа выявлен факт попытки ввоза в Россию свыше 8,1 тонн свежей зелени из Азербайджана.

«Как известно, отсутствие достоверных сведений в сопроводительной документации, а также представление поддельных сертификатов на сельхозпродукцию способно стать источником проникновения на территорию Российской Федерации карантинных объектов. По этой причине принято решение о возврате сомнительных грузов в страну экспортер. За нарушения фитосанитарных требований Международного стандарта владельцы грузов привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЗЕЛЕНЬ, ВОЗАРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]