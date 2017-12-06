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Дальнее зарубежье 06.12.2017 19:05

Еврокомиссия поддержала планы французского правительства помочь печатной прессе с малыми рекламными доходами

Европейская комиссия в соответствии с правилами ЕС об оказании государственной помощи дала согласие на проект декрета, подготовленного во Франции, который предусматривает режим поддержки национальных политических и общеинформационных изданий со слабыми рекламными ресурсами.

"Цель помощи - поддержать разнообразие предложения прессы (на рынке - ИФ) и плюрализм демократических дебатов. Франция желает ввести такой режим помощи до 31 декабря 2022 года с общим бюджетом 24 млн евро. Государственная помощь будет предоставляться в виде прямых грантов для бенефициаров", - объясняется в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе.

Еврокомиссия, согласно ее сообщению, пришла к выводу, что эта "помощь не будет неприемлемым образом нарушать конкуренцию на едином рынке, поскольку она служит общим интересам, не меняет условий торговли между государствами-членами и не выходит за рамки того, что необходимо для достижения искомой цели".

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ПРЕССА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]