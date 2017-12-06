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Регион 06.12.2017 17:08

Конвенция по статусу Каспия может быть подписана президентами прикаспийских стран на саммите в Казахстане – МИД Азербайджана

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил успешное завершение переговоров по статусу Каспия.

"Мы подтверждаем успешное завершение переговоров по статусу Каспия, длившихся 21 год", - сказал Х.Халафов на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, после прохождения соответствующих процедур внутри стран, проект конвенции о правовом статусе Каспия может быть представлен на подписание президентам на саммите в Казахстане (в 2018 году - ИФ).

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан, Россия и Казахстан имели двусторонние и многосторонние соглашения, связанные с разработкой нефтегазовых месторождений на Каспии. "Проект конвенции определяет рамки этих соглашений. Что касается нефтегазовых залежей, то до проведения работ по делимитации рано говорить об их использовании", - добавил он.

Х.Халафов отметил, что стороны работают над проектом соглашения по военной деятельности на Каспии, "которая основывается на учете безопасности всех стран и предотвращении инцидентов".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главы МИД "каспийской пятерки" на заседании 5 декабря в Москве договорились по всем ключевым положениям конвенции о статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет, текст документа фактически готов к подписанию лидерами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на саммите в следующем году.

"С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, связанным с подготовкой этого документа. Фактически текст конвенции готов", - сказал С.Лавров.

С.Лавров добавил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

Глава российского МИД также уточнил, что окончательное решение о сроках проведения саммита "пятерки" будет принимать руководство Казахстана, когда будут завершены технические и юридические аспекты работы над документом.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАСПИЙ, СТАТУС


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