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Это интересно 06.12.2017 17:13

Журнал "Тайм" назвал "персонами года" женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах

Номинацию "человек года" по версии журнала "Тайм" получили женщины, которые рассказали о случаях сексуального домогательства.

Журнал назвал номинантов "нарушительницами молчания".

В 2016 году "человеком года" по версии "Тайм" стал президент США Дональд Трамп.

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Тэги: США, ЖУРНАЛ, НОМИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]