Номинацию "человек года" по версии журнала "Тайм" получили женщины, которые рассказали о случаях сексуального домогательства.

Журнал назвал номинантов "нарушительницами молчания".

В 2016 году "человеком года" по версии "Тайм" стал президент США Дональд Трамп.