Премьер Великобритании Тереза Мэй собирается обсудить с Трампом ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что собирается обменяться мнениями с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Иерусалима, сообщило издание "Индепендент".

"Я собираюсь обсудить этот вопрос с президентом Трампом", - приводит газета слова премьер министра.

"Статус Иерусалима должен быть определен в ходе переговоров между Израилем и палестинцами", - добавила Т.Мэй.

Ряд стран ранее выступил с критикой планов Вашингтона по признанию Иерусалима столицей Израиля. В частности против данного решения выступили Турция, Марокко, Иран, Ватикан, а также палестинские власти.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.