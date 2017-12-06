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Дальнее зарубежье 06.12.2017 17:17

Премьер Великобритании Тереза Мэй собирается обсудить с Трампом ситуацию вокруг Иерусалима - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что собирается обменяться мнениями с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Иерусалима, сообщило издание "Индепендент".

"Я собираюсь обсудить этот вопрос с президентом Трампом", - приводит газета слова премьер министра.

"Статус Иерусалима должен быть определен в ходе переговоров между Израилем и палестинцами", - добавила Т.Мэй.

Ряд стран ранее выступил с критикой планов Вашингтона по признанию Иерусалима столицей Израиля. В частности против данного решения выступили Турция, Марокко, Иран, Ватикан, а также палестинские власти.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТРАМП, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]