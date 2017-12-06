Дно Каспия будет разделено на сектора по странам – замглавы МИД Азербайджана

Проект Конвенции по правовому статусу Каспия предусматривает разделение дно по секторам, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Дно Каспия будет полностью разделено на сектора со странами напротив и рядом друг с другом", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Х.Халафов подчеркнул, что позиция азербайджанской стороны в ходе переговоров основывалось на интересах страны. "В итоге в проекте конвенции определена 15-мильная акватория территориальных вод, 10-мильная рыболовная зона", - отметил он.

Он отметил, что остальная территория вод Каспия определена для общего пользования.

"Этот документ имеет исключительную юридическую, экономическую и историческую важность, т.к. является бессрочным", - сказал замминистра.

Ф.Исазаде