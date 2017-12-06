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Культура 06.12.2017 17:26

Первый вице-президент Азербайджана открыла новое здание музыкальной школы имени Ростроповичей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева открыла в среду новое здание 11-летней музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, сообщают официальные СМИ.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев информировал М.Алиеву о проделанных работах.

Было отмечено, что школа действует с 1967 года. В настоящее время в школе обучаются 600 учеников.

М.Алиева также приняла участие в церемонии открытия нового здания Маштагинского Дома культуры имени народного артиста Азербайджана Гаджиаги Аббасова.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛА, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]