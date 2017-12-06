Первый вице-президент Азербайджана открыла новое здание музыкальной школы имени Ростроповичей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева открыла в среду новое здание 11-летней музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, сообщают официальные СМИ.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев информировал М.Алиеву о проделанных работах.

Было отмечено, что школа действует с 1967 года. В настоящее время в школе обучаются 600 учеников.

М.Алиева также приняла участие в церемонии открытия нового здания Маштагинского Дома культуры имени народного артиста Азербайджана Гаджиаги Аббасова.

Р.Бабаев