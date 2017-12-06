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ТЭК 06.12.2017 17:30

Вопрос прокладки трубопроводов по Каспию будут согласовывать страны по чьим секторам они проходят – МИД Азербайджана

Вопрос прокладки трубопроводов по дну Каспия будет в компетенции стран, по чьим секторам они будут проходить, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"В проекте Конвенции (по правовому статусу Каспия - ИФ) предусмотрены права по прокладке трубопроводов. Этот вопрос будут согласовывать страны, по чьим секторам они будут проходить", - сказал Х.Халафов на пресс-конференции в среду.

По его словам, переговоры с Ираном и Туркменистаном будут продолжаться с целью согласования вопросов разделения дна Каспия.

Что касается спорных нефтегазовых месторождений, то по его словам, их использование будет осуществляться на основе международного права – совместно или другими вариантами.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, ТРУБОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]