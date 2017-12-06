Вопрос прокладки трубопроводов по Каспию будут согласовывать страны по чьим секторам они проходят – МИД Азербайджана

Вопрос прокладки трубопроводов по дну Каспия будет в компетенции стран, по чьим секторам они будут проходить, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"В проекте Конвенции (по правовому статусу Каспия - ИФ) предусмотрены права по прокладке трубопроводов. Этот вопрос будут согласовывать страны, по чьим секторам они будут проходить", - сказал Х.Халафов на пресс-конференции в среду.

По его словам, переговоры с Ираном и Туркменистаном будут продолжаться с целью согласования вопросов разделения дна Каспия.

Что касается спорных нефтегазовых месторождений, то по его словам, их использование будет осуществляться на основе международного права – совместно или другими вариантами.

Ф.Исазаде