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Карабахский конфликт 06.12.2017 17:39

Встреча главы МИД Армении и посредников Минской группы ОБСЕ по Карабаху проходит в Вене

В Вене вечером в среду началась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Информацию об этом разместил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее сообщалось, что в Вене запланирована также встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]