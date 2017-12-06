Встреча главы МИД Армении и посредников Минской группы ОБСЕ по Карабаху проходит в Вене

В Вене вечером в среду началась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Информацию об этом разместил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее сообщалось, что в Вене запланирована также встреча глав МИД Армении и Азербайджана.