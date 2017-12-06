Посол Израиля в РФ предложил подождать в ответ на просьбу прокомментировать планы Трампа о признании Иерусалима израильской столицей

Посол Израиля в РФ Гарри Корен предложил воздержаться от спекуляций до официального заявления со стороны США о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я бы хотел сослаться на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этому вопросу, которая сказала журналистам: подождите", - сказал Г.Корен в среду на встрече, посвященной 40-летию визита президента Египта Анвара Садата в Израиль.

"Давайте подождем",- добавил израильский посол.

"Иерусалим 3 тыс. лет был столицей нашего народа, это исторический факт. Он ей был и останется",- заключил Г.Корен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в среду планирует заявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Как отметил представитель Белого дома, решение о признании Иерусалима столицей вызвано стремлением привести в соответствие историческую и существующую реальности.

По словам представителя администрации США, отсрочка с признанием Иерусалима столицей Израиля никоим образом не способствовала достижению мира между палестинцами и израильтянами. Он сообщил, что это решение касается также переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим, однако реализация этого "займет годы".