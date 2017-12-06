Nar представил свои последние достижения

На встрече с местными СМИ, организованной в рамках 23-й международной выставки «Телекоммуникации и информационные технологии» – Bakutel 2017, Nar ознакомил представителей прессы со своими последними достижениями.

В ходе презентации, проведенной с участием большого количества журналистов, было рассказано, что сегодня сеть оператора Nar охватывает 93% территории страны, включая недавно освобожденные от оккупации территории. Также, была предоставлена информация о том, что в 2017 году было введено в эксплуатацию более 400 новых станций 4G (LTE). С запуском новых станций LTE в Гяндже, в этом году технология 4G стала впервые доступна также и в регионах страны, а общее количество базовых станций LTE оператора Nar достигло 1000. Вдобавок к этому, оператор ввел в эксплуатацию более 300 новых станций 3G, и продолжил процесс замены линий передачи ATM (асинхронный режим передачи), на линии передачи, работающие по технологии IP, благодаря чему, показатель Last Mile Capacity (пропускная способность «последней мили») увеличился на целых 66%.

На встрече с журналистами, Nar также представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Данная технология позволяет обеспечить максимально чистую передачу звука, тем самым создавая впечатление разговора лицом к лицу во время звонка по мобильному телефону.

Также было отмечено, что по результатам сравнительных тестов, проведенных среди сетей мобильной связи компанией P3 Communications, являющейся международным лидером в сфере инженерии и тестирования, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.

«Благодаря выгодным продуктам и крупным вложениям в инфраструктуру сети, Nar достиг самых высоких показателей стране в плане качества услуг голосовой связи, что было подтверждено независимыми тестами, проведенными в этом году. В то же время, объем потребляемого трафика в нашей сети вырос на 58%, а показатель лояльности потребителей, основанный на уровне удовлетворенности в использовании услуг интернета, увеличился в два раза, что является самым высоким результатом со дня нашего основания», отметил главный исполнительный директор компании Azerfon г-н Гуннар Панке, рассказывая об основных достижениях мобильного оператора.

На встрече была также представлена информация о продукте Qutu, объединяющем в себе услуги цифрового телевидения, высокоскоростного оптоволоконного интернета и мобильной связи в одном пакете. Теперь, пользователи предложения Qutu могут экономить средства, которые они тратят на цифровое телевидение, мобильные услуги и фиксированный интернет, и не тратить время на ежемесячную оплату услуг по отдельности.

Представители прессы были также ознакомлены со спонсорской деятельностью и стратегией корпоративной социальной ответственности (КСО) оператора Nar. Имея большой опыт участия в крупномасштабных спортивных проектах, осуществляемых в нашей стране, Nar выступил в качестве телекоммуникационного партнера первых Европейских игр, проведенных в Азербайджане в 2015 году, а также Игр Baku-2017 и финального раунда Чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2017.

Также, на встрече была отмечена значимость проекта «Школа обучения», осуществляемого Nar в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности и направленного на обеспечение успешной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Уже более трех лет, Nar предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Основной целью данного проекта является повышение уровня знаний и навыков молодых людей с ограниченными физическими возможностями, оказание им помощи в развитии их будущей карьеры, а также предоставление моральной и психологической поддержки для более успешной интеграции в общество.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.