Правящая Демпартия Молдавии расценила как провокацию заочный арест в России своего лидера Плахотнюка

Правящая в Молдавии Демократическая партия обвинила Россию в преследовании своего лидера Влада Плахотнюка, который был заочно арестован российским судом по обвинению в покушении на убийство.

"ДПМ осуждает провокационные действия и преследование по политическим мотивам, которому подвергается со стороны Российской Федерации представители партии, а также официальные лица из правительств и парламента", - говорится в заявлении, с которым ДПМ выступила в среду.

Демпартия отметила, что "за последний год на имена молдавских чиновников были открыты десятки уголовных дел и расследований". "Интерпол и другие международные организации отклонили очень большое количество заявлений со стороны учреждений РФ, оценив их как посягательства на свободу и политическое преследование молдавских официальных лиц", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что "эта неудача российских властей повлекла за собой более радикальные действия по политическому преследованию официальных лиц из Молдовы".

"Эти злоупотребления со стороны нескольких российских учреждений основываются на геополитических мотивах, запугивании, шантаже и политическом преследовании молдавских официальных лиц. Сфабрикованные в России дела открывают еще и для того, чтобы прикрыть некоторых людей, которые работали и продолжают работать в нашей стране по заказу российских спецслужб. Примечательно, что эти преследования российских властей совпали с продвижением расследования молдавской стороны по делу о "Ландромате" - отмывании через молдавские банки более 22 миллиардов долларов из России", - считают авторы заявления.

Авторы документа призвали министерство иностранных дел Молдавии "предпринять необходимые меры, чтобы осудить факты политического преследования со стороны Москвы".

ДПМ напомнила, что в начале марта председатель парламента и премьер-министр уже передали российским властям ноту протеста, в которой сообщается о ряде нарушений, совершенных российской стороной в отношении молдавских высокопоставленных чиновников. Однако Москва на это обращение до сих пор не ответила.

ДПМ обещала проинформировать международные организации об этой ситуации, связанной с злоупотреблениями в отношении молдавских официальных лиц.

Басманный суд Москвы ранее в среду санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена В.Плахотнюка, обвиняемого в РФ в покушении на убийство.