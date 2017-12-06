Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0126 RUR   0.0289 GBR   2.2834 TRY   0.4425

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Дек 9 Дек

СНГ 06.12.2017 19:29

Тиллерсон рассчитывает преодолеть разногласия с Россией по вопросу о миротворцах в Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия долго выступала против размещения миротворцев на востоке Украины, однако в результате согласилась на это.

"Россия в течение долгого времени сопротивлялась размещению миротворческих сил, но сейчас они согласились, " - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

"Они выдвинули первые предложения по миротворцам, и я считаю, это показательно, что мы говорим о правильных вещах", - добавил он.

Госсекретарь США отметил, что разногласия с Россией по миротворческой миссии для Донбасса остаются, однако он надеется, что их удастся преодолеть.

"У нас есть значительные разногласия о мандате, которым будут наделены миротворцы, и о масштабе миссии, поэтому мы продолжаем вести диалог с Россией по теме миротворческих сил", - отметил он.

Р.Тиллерсон подчеркнул, что надеется "преодолеть разногласия, поскольку это необходимо для прекращения насилия на востоке Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Тиллерсон с 4 по 8 ноября посетит Брюссель, Вену и Париж Госсекретарь США заявил о необходимости свободных и справедливых выборов в Зимбабве США надеются на дипломатию в разрешении ситуации на Корейском полуострове, но продолжат оказывать давление на Северную Корею - Тиллерсон Госсекретарь США призвал Ирак и Курдистан начать диалог США не будут вмешиваться в финансовые сделки между Европой и Ираном - Тиллерсон Трамп заявил, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]