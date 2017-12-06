Тиллерсон рассчитывает преодолеть разногласия с Россией по вопросу о миротворцах в Донбассе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия долго выступала против размещения миротворцев на востоке Украины, однако в результате согласилась на это.

"Россия в течение долгого времени сопротивлялась размещению миротворческих сил, но сейчас они согласились, " - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

"Они выдвинули первые предложения по миротворцам, и я считаю, это показательно, что мы говорим о правильных вещах", - добавил он.

Госсекретарь США отметил, что разногласия с Россией по миротворческой миссии для Донбасса остаются, однако он надеется, что их удастся преодолеть.

"У нас есть значительные разногласия о мандате, которым будут наделены миротворцы, и о масштабе миссии, поэтому мы продолжаем вести диалог с Россией по теме миротворческих сил", - отметил он.

Р.Тиллерсон подчеркнул, что надеется "преодолеть разногласия, поскольку это необходимо для прекращения насилия на востоке Украины".