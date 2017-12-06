Путин объявил о своем выдвижении в президенты на выборах в 2018 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2018 года.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.
По словам главы государства, "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".
В.Путин также поблагодарил работников завода за поддержку.
В ходе мероприятия один из сотрудников завода напомнил сказанные президентом ранее в среду слова о том, что В.Путин выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, если его поддержит народ.
"Так вот, сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за Вас, ГАЗ - за Вас", - заявил работник предприятия.
Ранее в среду В.Путин объявил, что в ближайшее время примет решение о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок. "Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию", - сказал В.Путин, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Доброволец России".
При этом он спросил тысячи собравшихся: "Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?". В ответ прозвучало оглушительное одобрение участников форума.
Тему выдвижения В.Путиным своей кандидатуры на пост главы государства на предстоящих выборах поднял под бурные возгласы зала ведущий мероприятия, задав вопрос, не собирается ли он баллотироваться. "Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом принятия решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают", - сказал В.Путин. После этих слов он и обратился к залу со своим вопросом, поддержат ли присутствующие и их близкие его кандидатуру.
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